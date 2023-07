Wortgottesdienst im Kneipp Kräutergarten

Nach anfangs unsicherer Wetterlage konnte der Familiengottesdienst im Kneipp Kräutergarten doch stattfinden.

Am Rande des Altstadt– und Seenachtfestes fanden sich circa 30 Personen ein, um mit Gemeindereferentin Sandra Weber den Wortgottesdienst zu feiern. Begleitet wurde sie von Verena Westhäußer am Piano und Marina Bühler an der Querflöte. Im Einklang mit der Natur, begleitet von Vogelgesang und Insektensummen, war in einer „Oase der Ruhe“ die besondere Stimmung zu spüren. Danke an alle Teilnehmenden, vor allem Frau Sandra Weber, die uns in ihrer Ansprache die Kräuter im Zusammenhang mit Mariä Himmelfahrt am 15. August vermittelt hat.

Bei anschließendem Sektempfang klang die Veranstaltung bei schönstem Sonnenschein aus. Nun verabschieden wir uns in die Sommerpause.

Am 6. Oktober machen wir einen Halbtagesausflug zur Käserei Vogler nach Gospoldshofen mit Führung und anschließendem Essen. Beim gemütlichem Beisammensein lassen wir den Tag dort ausklingen. Nichtmitglieder sind auch willkommen. Anmeldung an: Reinhard Eichhorn unter 07524 912468.