Es ist ein großes Bauprojekt für Mochenwangen: Auf dem 23 Hektar großen Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Schussen plant das Bauunternehmen Schussental Baupartner GmbH ein Wohngebiet. Auch Gewerbe, Kultur und ein Kindergarten sollen dort Platz finden. Im Gemeinderat gab es jetzt neue Informationen zum ersten Bauabschnitt.

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Beim ersten Bauabschnitt handelt es sich um das etwa drei Hektar große Gelände in direkter Nachbarschaft zur evangelischen Kirche. Die Erschließung soll von der Fabrikstraße aus erfolgen, wie Johanna Kiechle vom Büro Sieber erklärte. Das Baugebiet 1 soll in den Randbereichen eher niedrig mit Einfamilienhäusern bebaut werden, damit es sich gut in die bestehende Bebauung einfügen kann, so Kiechle.

Durch eine ringförmige Erschließung entstehe in der Mitte eine Insel, dort ist eine dichtere Bebauung mit Doppelhäusern und Reihenhäusern geplant. Außerdem sollen fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils maximal zehn Wohnungen gebaut werden. Der Fußgänger- und Radverkehr ist zusammenhängend geplant. Alles soll gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sein, erläuterte Kiechle.

Spielplatz hinter der Kirche

Auf Wunsch des Gemeinderats wurde hinter der Kirche ein Spielplatz aufgenommen. Der Baumbestand um die Kirche bleibe bestehen, versicherte die Planerin. Insgesamt könnten im fraglichen Gelände 117 Wohneinheiten entstehen. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 436 und 1187 Quadratmetern. Das Gebiet grenzt in nördlicher Richtung an ein Biotop an - diese bestehenden Sträucher, Hecken und Gehölze sollen bleiben. Die zukünftigen Eigentümer kaufen den betroffenen Grund mit, die Pflege des Biotops obliege dann dem jeweiligen Besitzer, erklärte Kiechle.

Parkplatz mit etwa 50 Stellplätzen

Direkt angrenzend an die Fabrikstraße ist ein Parkplatz geplant, dahinter soll eine Kindertagesstätte entstehen. Die denkmalgeschützte Anlage mit Kirche bleibt, die Allee wird als Zugang zum Baugebiet integriert. Für die Kindertagesstätte seien Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft vorhanden, versicherte Kiechle. Der Parkplatz könnte etwa 50 Stellplätze bieten und stehe der Kindertagesstätte und dem Quartier zur Verfügung, könnte in Zukunft möglicherweise sogar als Wanderparkplatz für Besucher des weiteren Areals dienen, meinte Kiechle.

Im neuen Baugebiet sollen Sattel-, Walm-, Flach- und Pultdach erlaubt sein. Auch notwendige Lärmschutzmaßnahmen wurden aufgenommen. Die Mitglieder des Gemeinderates befürworteten den Entwurf einstimmig. Kiechle erklärte, dieses Konzept der ringförmigen Erschließung mit unterschiedlichen Bauformen, vom Reihenhaus bis zum Geschosswohnungsbau, soll auch bei der weiteren Erschließung des Areals angewandt werden.

Drei denkmalgeschützte Gebäude bleiben erhalten

Die Papierfabrik Mochenwangen beschäftigte in ihren wirtschaftlich erfolgreichsten Zeiten bis zu 400 Mitarbeiter. An Heiligabend 2015 wurde die Produktion jedoch eingestellt. Das 23 Hektar große Fabrikgelände an der Schussen lag jahrelang brach und wurde 2020 an die Schussental Baupartner GmbH verkauft. Einige Gebäude auf dem Gelände wurden abgerissen. Drei denkmalgeschützte Gebäude, darunter die Villa der ersten Fabrik-Besitzer, müssen erhalten werden.