Wolpertswende

Unabhängige Wählervereinigung stellt ihre Kandidaten vor

Wolpertswende / Lesedauer: 1 min

Das sind die neun Kandidatinnen und Kandidaten der Unabhängigen Wählervereinigung Wolpertswende/Mochenwangen für die Gemeinderatswahl am 9. Juni. (Foto: UWV )

Die Unabhängige Wählervereinigung Wolpertswende/Mochenwangen (UWV) hat bei ihrer Aufstellungsversammlung Anfang Februar im Feuerwehrhaus in Wolpertswende neun Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni in einstimmiger Wahl nominiert.