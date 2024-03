Auch in diesem Jahr bringt die Theatergruppe des Fanfarenzugs „Kakadu“ Wolpertswende ein Stück auf die Bühne. Ab Ostersonntag, 31. März, beginnt die Vorstellungsreihe der Komödie „Jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ von Andreas Wening. In den darauffolgenden zwei Wochen sind insgesamt acht Vorstellungen geplant. Die Aufführungen finden statt am Ostersonntag 31. März; Mittwoch, 3. April; Freitag, 5. April; Samstag. 6. April; Sonntag, 7. April; Mittwoch, 10. April; Freitag, 12. April und Samstag, 13. April. Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr im Dachgeschoss der Panoramahalle Wolpertswende. Karten können reserviert werden unter www.theater.fz-kakadu.de. Nicht reservierte Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.