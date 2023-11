Der Film „Rebel ‐ in den Fängen des Terrors“ erzählt von einem Mann, der von der Terrororganisation Islamischer Staat rekrutiert wird. Dass der französisch-luxemburgisch-belgische Film in deutschen Kinos zu sehen ist, liegt unter anderem an Ekrem Engizek.

Ekrem Engizek lebt zeitweise in Los Angeles, hat seinen Firmensitz aber immer noch in Mochenwangen. (Foto: Jonas Mohr/Engizek Films )

Der aus Ravensburg stammende 35-Jährige hat die Firma Engizek-Films gegründet mit Sitz in Wolpertswende-Mochenwangen. Er ist inzwischen nicht nur Distributor, also Vertreiber für Filme, sondern auch Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Mit schwäbischen Werten habe er sich seinen Traum von der Karriere in der Filmbranche erfüllt, sagt er.

Jury begründet, warum Film „besonders wertvoll“ ist

Zum Film, den er aktuell vertreibt, sagt Engizek, der im Kreis Ravensburg zur Schule gegangen ist: „Mich haben die Regisseure damit begeistert, wie sie das schwere Thema umgesetzt haben.“ In wenigen Worten ausgedrückt, geht es um einen Jungen mit sozialen Problemen in Belgien, der sich entscheidet, in einem Krankenhaus in Syrien zu helfen und versucht, seinen islamischen Glauben wiederzufinden. Doch er wird von der Terrormiliz aufgegriffen und gezwungen, sich ihr anzuschließen. Sein Bruder folgt ihm. Die Mutter versucht, wenigstens einen der Söhne vor dem Terror zu retten.

Ekrem Engizek (rechts) bei der Deutschland-Premiere des Films „Rebel“ in Stuttgart. (Foto: Jonas Scherm/Engizek Films )

Die Deutsche Film- und Medienbewertung hat dem Film das Prädikat „besonders wertvoll“ verliehen. In der Jury-Begründung heißt es:

Der Film hat die Kraft, Augen zu öffnen: muslimischen Jugendlichen für falsche Propheten, und einem kinogehenden Bildungsbürgertum für das Leben einer Randgruppe, zu der es doch höchst selten Zugang hat. Deutsche Film- und Medienbewertung

Filmstart für „Rebel“ ist der 30. November

Engizek hat nach eigenen Angaben mit seinem Geschäftspartner Timo Joh. Mayer und seiner Firma Little Brother Films entschieden, die Synchronisation von „Rebel“ für den deutschen Markt zu veranlassen und den Film für Deutschland rauszubringen.

Für Engizek ist der Inhalt auch persönlich wichtig ‐ er ist Moslem und sagt:

Der Islam hat nichts mit Terror zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Außenstehende alles in einen Topf werfen, das ist ein Problem für Muslime. Ekrem Engizek

Der Film zeige, wie Menschen von Terroristen rekrutiert und manipuliert werden. Ob und wo der Film im Kreis Ravensburg läuft, kann er noch nicht genau sagen. Offizieller Filmstart ist der 30. November.

Engizek realisiert ein eigenes Drehbuch

Engizek würde ihn gerne in Schulen zeigen. Und im Jugendgefängnis ‐ „weil die vielleicht auch manipuliert wurden“, sagt er über die Insassen.

Engizek hat viele Projekte im Filmbusiness parallel am Laufen: Er organisiert eine jährliche Charity-Gala für die Filmbranche in Berlin, wo zuletzt für Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gespendet wurde. „Was ich tue, muss einen Sinn haben, ich will was bewegen“, sagt Engizek. Außerdem führe er bei Filmen Regie. Aktuell realisiert er ein eigenes Drehbuch: Er arbeitet an seinem Film mit dem Titel „Haps“ (deutsch: Gefängnis), bei dem er auch Regie und Produktion selbst verantworte, erzählt er.

Erfahrener Kameramann schätzt die Zusammenarbeit

Der Kameramann Christof Wahl, der schon an den Filmen „Fack Ju Göhte“ und „Keinohrhasen“ mitgewirkt hat, sitzt am Tag des Pressegesprächs für den Filmschnitt bei Engizek im Studio. Wahl verantwortet die Bildsprache von „Haps“. Er sagt, er arbeite gerne mit Engizek zusammen, „weil er ist, wie er ist ‐ auch am Set.“ Wahl fügt hinzu: „Es gibt Regisseure, die on Location ihr Gesicht wechseln, indem sie bissig werden.“

Engizek selbst sagt: „Ich arbeite nicht, ich lebe meinen Traum.“ Dafür lebt er zeitweise auch in Los Angeles. Er sei aus Begeisterung für Filme in diese Branche eingestiegen ‐ Engizek hat sich offenbar selbst beigebracht und erarbeitet, was er heute kann.

Fleiß während Kindheit in Oberschwaben gelernt

Dabei habe ihm auch der Fleiß geholfen. „Dass einem nichts geschenkt wird, habe ich hier in Ravensburg gelernt“, sagt er.

Ich wurde so erzogen, dass man arbeiten muss fürs Geld. Egal, ob man auf dem Trecker sitzt oder täglich in die Papierfabrik geht. Es gibt hier keine Faulen. Diese schwäbische, strukturierte Disziplin habe ich hier mitbekommen. Ekrem Engizek

Er möchte eine Filmschule in Los Angeles gründen und angehenden Filmemachern eine Ausbildung ermöglichen.

Engizek steht immer wieder in Kontakt mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Förderung brauche es aktuell mehr denn je, sagt er, weil die Entertainmentbranche Angst vor dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) habe, die unglaublich viel Inhalt produzieren könnte.

Engizek wünscht sich Gesetze zur Regulierung des KI-Einsatzes. Und ist doch überzeugt: „Kunst kann nur der Mensch machen, nur er kann von seinen Gefühlen und seinem Schmerz erzählen.“

Der Trailer zum Film