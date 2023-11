Wolpertswende

Linksabbiegespur für Edeka und Seniorenwohnungen

Wolpertswende / Lesedauer: 1 min

In Mochenwangen möchte ein Investor am Rande des Ortes in der Weingartner Straße einen Supermarkt ansiedeln. Außerdem sollen dort Seniorenwohnungen entstehen.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 16:48 Von: Michaela Miller