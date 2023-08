Kunstradfahrerin Müller bei WM am Start

Bei der Radsport–Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow werden am kommenden Wochenende auch die neuen Weltmeister im Kunstradsport gekürt. Mit am Start ist dort Magdalena Müller im Einer der Frauen — allerdings startet die Sportlerin vom RV Mochenwangen wieder für Italien.

Bereits eine knappe Woche vor dem Wettkampfstart reiste Magdalena Müller nach Schottland. „Bereits am Montag fliege ich von München nach Glasgow“, sagte sie. „Mein Kunstrad wird ebenfalls per Flugzeug nach Glasgow gebracht. Das Deutsche Team wird die Kunsträder per Lastwagen nach Glasgow bringen, da Großbritannien ja nicht mehr zur EU gehört, ist die Einführung von Sportgeräten nicht so einfach“, sagte Müller, die in München ein Studium zur Tierärztin absolviert.

24 Athletinnen aus 18 Ländern sind im Einer der Frauen am kommenden Sonntag am Start. Erstmals nimmt eine Athletin aus Uruguay an einer WM teil. Es wird auf alle Fälle eine neue Weltmeisterin geben, denn Titelverteidigerin Janna Pfann (Bruckmühl) musste sich in der WM–Qualifikation zwei stärkeren Sportlerinnen geschlagen geben. Hier sind die beiden Deutschen Ramona Dandl und Lara Füller sicherlich favorisiert.

Chancen auf das Final–Four und damit auch die Medaillen haben auch die beiden Schweizerinnen Alessa Hotz und Saskia Schäffler, die Österreicherin Lorena Schneider sowie eben auch Müller, die für Italien startet. Die für den RV Mochenwangen startende Magdalena Müller nimmt nach 2021 in Stuttgart, 2022 in Gent/Belgien erneut für Italien, dem Geburtsland ihrer Mutter, an einer WM teil.

Mit den WM–Vorbereitungen, unter anderem mit der Teilnahme an der deutschen WM–Qualifikationsserie, dem German–Masters zeigte sie sich zufrieden. „Es hat zwar nicht alles perfekt geklappt, aber es war zuletzt eine Steigerung auf über 150 Punkten zu erkennen“, sagte sie. Für die WM hat sie sich vorgenommen „den Moment auf der Fläche zu genießen, mit der Leistung zufrieden zu sein und ganz viel Spaß in Glasgow zu haben“. Und nach der WM wird sie zusammen mit ihrer ganzen Familie noch eine Woche dort Urlaub verbringen.