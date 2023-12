Konzert in Alter Kirche Mochenwangen mit Franz Wohlfahrt

Bei einem musikalisch-poetischen Konzert am Samstag, 16. Dezember, in der Alten Kirche in Mochenwangen führt Rezitator Franz Wohlfahrt ab 19 Uhr die Zuhörer auf eine Spurensuche hin zur Krippe der Gegenwart. Laut Vorschau werden in seinen Betrachtungen anschaulich und spannend biblische Bilder in die heutige Zeit interpretiert.

Die Stubenmusik Cantilena und der Einharter Dreig’sang untermalen mit ihren Musikstücken und Liedern aus der alpenländischen Tradition diesen Weg hin zur Krippe und bilden einen tragenden Rahmen für eine derartige Weihnachtsbetrachtung. Hackbrett, Gitarre, Kontrabass und Flöte werden von den fünf Musikanten spielfreudig eingesetzt.

Einlass zum Konzertabend ist ab 18.15 Uhr, der Eintritt auf Spendenbasis frei.