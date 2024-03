Die beiden bestehenden Feuerwehrhäuser in Wolpertswende und Mochenwangen entsprechen aus rechtlicher und in technischer Hinsicht nicht mehr den Anforderungen. Jetzt soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Mochenwangen angeschafft werden, dadurch ist die Diskussion um die beiden Feuerwehrhäuser wieder in den Fokus gerückt, und die Feuerwehrabteilungen der beiden Teilorte Wolpertswende und Mochenwangen haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, so heißt es in der Sitzungsvorlage der Gemeinderatssitzung.

Mängel an beiden Standorten

Die Gemeindeverwaltung hatte bereits im Jahr 2023 ein Planungsbüro damit beauftragt, die beiden Standorte der Feuerwehr Wolpertswende zu prüfen. Auch hier liegen erste Ergebnisse vor, die Mängel an beiden Standorten aufgezeigt haben. Am Standort Mochenwangen sei die Fahrzeughalle sehr eng und nicht ausreichend für die Fahrzeuge. Ein Werkstattbereich fehle, das Materiallager biete nicht ausreichend Platz, es fehle ein geeigneter Umkleidebereich. Die Lage sei außerdem nicht ideal, weil Schülerwege mit sogenannten Alarmwegen kollidieren.

Zu klein und Alarmwege kollidieren, weil die Schule in direkter Nachbarschaft ist – zwei von vielen Mängeln des Mochenwangener Feuerwehrhauses. (Foto: Michaela Miller )

Auch der Standort in Wolpertswende zeige Mängel: Unter anderem sei kaum Platz für Material, die Stellplätze für Fahrzeuge seien ungeeignet, weder getrennte Toiletten noch Duschen stünden zur Verfügung.

Erweiterungen an beiden Standorten seien schwer durchführbar beziehungsweise unmöglich und würden Kompromisslösungen bedeuten, so das Fazit der Untersuchung. Bei einem Neubau könnten hingegen alle Anforderungen eingehalten werden. Langfristig sei durch die gemeinsame Nutzung mit geringeren Kosten zu rechnen.

Auch Fronreute könnte profitieren

Beide Feuerwehrabteilungen zeigen „Bereitschaft für einen gemeinsamen Standort mitten zwischen den beiden Ortsteilen Wolpertswende und Mochenwangen“, so Bürgermeister Daniel Steiner. Der Bevölkerungsschutz dürfe allerdings nicht unter dem gemeinsamen Standort leiden, sagen die Vertreter der Feuerwehrabteilungen. Möglicherweise ergebe sich durch den gemeinsamen Standort eine besseren Tagesbereitschaft durch die Zusammenarbeit beider Abteilungen. Die schon bestehende Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Fronreute könnte ebenfalls davon profitieren.

Längere Ausrückzeiten befürchtet

Allerdings erkennen Feuerwehrleute aus Wolpertswende auch Nachteile dieses Kompromisses. Die Ausrückzeiten werden im Falle eines Standorts zwischen den Ortschaften für beide Ortsteile länger, so der Wolpertswender Kommandant Armin Steinbichler. Zwei bis vier Minuten könnten jedoch bei einem Brand entscheidend sein. Außerdem sollte man sich bewusst sein, so Steinbichler weiter, dass die einzige Verbindungsstraße zwischen Wolpertswende und Mochenwangen eine Steigung von 18 Prozent habe und im Winter nicht immer befahrbar sei.

Als nächster Schritt soll ein rechtskonformer gemeinsamer Standort gefunden werden. Dieser Standort dürfe keinen Teilort benachteiligen. Die fachliche Einschätzung des Kreisbrandmeisters Oliver Surbeck soll dazu ebenfalls eingeholt werden.