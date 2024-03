Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Wolpertswender Straße in Wolpertswende ereignet hat.

Ein 35-Jähriger kam nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zwischen der dortigen Brücke und der Fußbrücke nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und stürzte gut zwei Meter in den Krummensbach. Der 35-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Polizeibeamte nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von gut 1,5 Promille ergeben hatte, waren eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folge. Ein Abschleppdienst barg den Wagen aus dem Bach.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die durch die Fahrweise des 35-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden.