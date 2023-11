Diebe entwenden unter anderem Fahrräder aus Keller

Mehrere Fahrräder, einen Kinderroller und einen Rollator haben laut Polizeibericht unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße entwendet. Der Sachschaden wird auf über 2.000 Euro beziffert. Personen, die in der Nacht im Bereich des Mehrfamilienhauses Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten melden, das wegen Diebstahls ermittelt.