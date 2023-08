In einer Werkstatt in der Bahnhofstraße ist am Dienstag kurz nach 11 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete noch glimmende Asche einen Mülleimer. Die Flammen griffen auf die Innenausstattung der Werkstatt über, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 40 Wehrleuten an und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.