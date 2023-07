Selten hat ein Artikel so viele Reaktionen und Kommentare auf Facebook bekommen wie der Artikel über den Bierbestellrekord des SV Mochenwangen. Die Sportler aus dem kleinen Dorf im Schussental haben während ihres Vereinsausflugs auf Mallorca im berühmten Lokal „Bierkönig“ am Ballermann 1111 Biere bestellt und damit den Bierbestellrekord geknackt. 149–mal wurde der Beitrag allein auf der Facebook–Seite „Schwäbische Oberschwaben“ kommentiert, 26–mal wurde er geteilt und 383–mal wurde auf den Beitrag reagiert (Stand: Dienstag, 14 Uhr). Bei der Leserschaft und auf Facebook ernteten die Mochenwangener viel Kritik. Glückwünsche gab es aber auch.

Die meisten der Kommentatorinnen und Kommentatoren kritisierten den SV Mochenwangen für den Rekord, über den auch die „Bild“-Zeitung berichtet hatte. Neben der „Bild“ griffen auch andere Medien das Thema auf und baten beim Verein um ein Interview, wie Vereinsmitglied Rainer Wetzel berichtet. Bei den Kommentaren fragt jedoch Jürgen K., ob der Rekord überhaupt einen Artikel wert ist. Und weiter: „Wenn Saufgelage so erwähnenswert sind, dann haben wir keine Probleme.“

Meinung auf Facebook: Alkohol und Sport gehören nicht zusammen

Viele sehen in dem Rekord jedoch eine Verherrlichung des Alkoholtrinkens und finden nicht, dass man auf so eine „Leistung“ stolz sein sollte. „Davor hab ich eher Verachtung... Muss man Alk noch verherrlichen?“, schreibt etwa Elfi M. Und Michael W. kommentiert: „Tolle Leistung! Press–Saufen wird wieder salonfähig.“ Und Nils H. findet: „Respekt. Alle Jugendspieler sollten den Verein wechseln.“ Felix B. resümiert: „Früher nannte man sie Alkoholiker, jetzt sind es Rekordtrinker.“ Und Thom A. schreibt in Anspielung auf das Klischee der trinkenden deutschen Urlauber: „Deshalb finden uns im Urlaub alle scheiße.“

Der Bierrekord scheint die Gemüter stark zu bewegen. Denn unter den Kommentatoren befinden sich auch Facebook–User, die den Rekord und die Schlagzeile verteidigen. So schreibt Edwin D.: „Unter den Lesern der SZ scheinen 95 Prozent Spaßbremsen zu sein. Für mich ist die Sauferei zwar nix, aber wem’s gut tut.“

Einige verteidigen die Sportler

Und Mike N. findet: „Kann es sein, dass da der pure Neid durchkommt... Darf nicht jeder mal über die Stränge schlagen, ob Sportler oder nicht? Ihr maßt euch an, darüber zu urteilen, ob Sportler oder nicht ... Am Ende alles nur Menschen.“ Denn in einigen Kommentaren ist zu lesen, dass viele der Meinung sind, dass „Saufen“ nicht zum Sport passt.

„Des hont ihr im Mehlsack glernt, gratuliere euch und bleibet gsund“, schreibt etwa Reiner K. in seinem Gratulationspost. Sascha D. findet gar: „0,3–Glas, das ist doch kein Bier, sollen sie wiederholen mit einer ordentlichen Größe.“ Denn die 1111 bestellten „kühlen Blonden“ im Bierkönig in der Schinkenstraße kamen in 0,3–Liter–Gläsern.

Auch ironische Kommentare

„Das sind Amateurfußballer, die ihren erfolgreichen Saisonabschluss feiern, so wie jeder Profi einen Titelgewinn feiert. Das ist doch nichts Schlimmes. Richtig typisch deutsch: Über alles richten zu wollen, aber selber Leichen im Keller. Gönnt euch, Jungs! Hoch die Gläser, Prost und ein dreifaches Zicke Zacke, Zicke Zacke, Zicke Zacke ...“, verteidigt Andre K. die Mochenwangener.

Aber auch einige ironischen Kommentare sind zu lesen. Eine Auswahl: „Mein Bierverein hat ein Sportproblem.“ (Didi A.) „Wow, Respekt für diese ,sportliche’ Leistung ... Ironie off!“ (Manuel W.) „Bravo Jungs, weiter so. Eure Mütter und eure Kinder können stolz auf euch sein.“ (Art L.) Darauf antwortet Mike N.: „Sind sie auch, wirst es nicht glauben.“