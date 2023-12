Autofahrerin kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Wegen der glatten Fahrbahn ist am Donnerstagabend eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Wolpertswende und Aulendorf ins Schleudern geraten und links von der Fahrbahn abgekommen. Die 18-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, so die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.