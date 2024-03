Alleinbeteiligt von Straße abgekommen

Rund 15.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, welcher sich am Donnerstag kurz vor 8 Uhr auf der L 284 zwischen Mochenwangen und Zollenreute ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eigenen Angaben zu Folge fuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin eine Rechtskurve zu mittig an und bemerkte Gegenverkehr, dem sie ausweichen musste.

In Zuge dessen kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts ins Bankett und steuerte gegen, was dazu führte, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi kam im Graben zum Stehen und wurde anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen. Die 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.