50 Flüchtlinge, aber kein Wohnraum in Wolpertswende

In Wolpertswende sollen nach Vorgabe des Landes noch im laufenden Jahr weitere 50 geflüchtete Personen unterkommen, doch in der Gemeinde ist kein Wohnraum frei. Die Verwaltung stellte nun bei einer Informationsveranstaltung ihre Pläne vor. Laut Bürgermeister Daniel Steiner ist der Bau eines Wohngebäudes auf einem gemeindeeigenen Grundstück geplant, geschätzte Baukosten: 1,8 Millionen Euro. Bürger äußerten bei der Veranstaltung Sorgen angesichts der weiter steigenden Anzahl an Geflüchteten.

Neues Gebäude soll Platz für bis zu 45 Personen bieten

Weil das geplante Gebäude voraussichtlich erst 2025 bezugsfertig sein wird, müssen vorerst andere Gemeinden im Landkreis die Flüchtlinge, die eigentlich nach Wolpertswende kommen sollen, aufnehmen. Steiner stellte den Bürgerinnen und Bürgern die Pläne der Verwaltung vor. Zwei Häuser mit zwei Geschossen sollen in der Mochenwangener Straße gebaut werden.

Insgesamt sollen 12 Wohneinheiten entstehen, die kleinsten mit 20 Quadratmetern Wohnfläche, aber auch zwei große Wohnungen mit 50 Quadratmetern für vier bis acht Personen. Nach Einschätzung von Steiner könnten dort insgesamt 40 bis 45 Menschen untergebracht werden. An Fördergeldern erwarte man 370.000 Euro vom Landkreis. Der Rest soll durch Kreditaufnahme gedeckt werden. An Mieteinnahmen rechne man jährlich mit rund 54.000 Euro.

Aktuell sind laut Steiner 80 Flüchtlinge in Wolpertswende untergebracht, die meisten davon in privat vermieteten Wohnungen. Die Gemeinde hat eine Aufnahmeverpflichtung für insgesamt weitere 67 Flüchtlinge bis Mitte des Jahres 2024, 50 davon sollen noch dieses Jahr kommen. Einen Bereitschaftsdienst als Notfallunterkunft übernimmt die Gemeinde Wolpertswende außerdem vom 11. März bis 5. Mai 2024.

Diese Aufgabe übernehmen die Gemeinden im Landkreis abwechselnd, jede ist sozusagen mal dran. Der Aufbau von Notunterkünften in dieser Bereitschaftszeit erfolge in der Panoramahalle, wenn die Situation es absolut notwendig mache, erklärte Steiner.

Bürger sorgen sich um Finanzierung

Bei der Informationsveranstaltung konnten sich die Wolpertswender zum Thema äußern und Fragen stellen. Was mit dem neuen Gebäude passieren soll, wenn keine Flüchtlinge mehr kommen, wollten Zuhörer wissen. Sie machten sich große Sorgen um die Finanzierung, vor allem, weil Wolpertswende „nicht über ein üppiges finanzielles Polster verfüge“, wie ein Bürger meinte.

Zuhörer äußern auch Ängste

Angst angesichts der großen Anzahl an geflüchteten Männern und dem damit einhergehenden kulturellem Konfliktpotential wurde geäußert. „Ich traue mich nach der Nachtschicht nicht mehr allein zum Parkplatz, soll das in Mochenwangen auch so werden?“, fragte sich eine Frau.

Wie viele sollen denn noch kommen, sind wir nicht bald in der Minderzahl?, sorgte sich ein Zuhörer.

Alleingelassen fühlte sich eine Frau, die schlechte Erfahrungen mit der Vermietung von Wohnraum an geflüchtete Personen gemacht hat.

Sie hätte die Wohnung renovieren müssen, nachdem die Personen ausgezogen seien. Wie die Menschen begleitet werden sollen und wo beispielsweise Kinder und Jugendliche spielen sollen, wenn so viele Menschen auf relativ engem Raum leben, waren weitere Fragen an Steiner. „Die wollen doch auch ins Freie, wo gehen sie dann hin?“ Und immer wieder: Wer entscheidet, wann es genug sind? Wie soll Integration gelingen, wenn die Geflüchteten alle zusammen untergebracht sind und wenig spontanen Kontakt zu Einheimischen haben?

Bürgermeister sieht keine andere Lösung

„Wir sind verpflichtet, das Bestmögliche zu tun“, man werde die Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen als Kommune stemmen, sagte Steiner. Eine günstigere Lösung sehe er nicht, die Anforderungen an Wohnraum seien höher geworden. Auch er sei damit unzufrieden, dass so viele Aufgaben „auf die Kommunen abgewälzt werden“. Wenn keine Flüchtlinge mehr kommen, könnte man im neuen Gebäude Obdachlose unterbringen, so Steiner, das sei ebenfalls eine Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Das Thema soll noch einmal im Gemeinderat beraten werden. Der Bürgermeister geht von einem Baubeginn Mitte 2024 aus. Steiner: „Wir planen, weitere Unterkünfte im kommenden Jahr zu schaffen, um unserer Aufnahmeverpflichtung einigermaßen begegnen zu können.“ Denn auch in dem neuen Gebäude werden nur maximal 45 Personen unterkommen können.