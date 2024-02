17-Jähriger nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf der K 7966 zugezogen. Das teilt die Polizei mit. Der Jugendliche befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Strecke von Wolpertswende kommend in Richtung Mochenwangen und kam in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und kam schließlich im Bankett zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der 17-Jährige erhebliche Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.