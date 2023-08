Rund 100 Esel kommen am ersten Septemberwochenende in Wolfegg zusammen, wenn im Bauernhausmuseum das zehnte Eseltreffen stattfindet. Eine besondere Attraktion sind dabei die amerikanischen Micro–Esel von Alois Rapp aus Maselheim bei Biberach. Sie sind kleiner als ein Schäferhund. Alois Rapp ist der einzige Züchter von Micro–Eseln in ganz Deutschland.

Wenn Alois Rapp mit seinen kleinen Eseln irgendwo auftaucht, ziehen die Tiere sofort alle Blicke auf sich. „Die Kinder sagen dann: Schau mal, da sind Babyesel“, berichtet der Züchter. Wenn er dann erklärt, dass die Tiere ausgewachsen sind, „dann glaubt das erstmal niemand“, sagt er. Denn seine Micro–Esel messen vom Boden bis zum Rücken nur 58 bis 66 Zentimeter.

Tiere zum Kuscheln und Spazierengehen

Seit rund drei Jahren besitzt Alois Rapp Microminiatur–Esel, wie sie offiziell heißen — und er züchtet sie auch. Die Fohlen werden verkauft. „Das ist mein Hobby“, sagt er. Auf den Esel kam er vor rund 30 Jahren durch Zufall: „Wir haben damals einem Freund zur Hochzeit einen Esel geschenkt, und das Tier stand zuvor zwei Wochen bei mir. Danach war mir klar: Ich will auch Esel halten.“ Zunächst waren es Zwergesel mit einer Schulterhöhe von rund einem Meter, danach kamen die etwas kleineren Miniatur–Esel, und schließlich Micro–Esel.

Das sind Tiere, mit denen man kuscheln oder spazieren gehen kann, ein bisschen wie bei Hunden, sagt Alois Rapp.

Manchmal gebe es auch Kritik an dieser Züchtung, berichtet er. „Viele Leute denken, dass es den Tieren nicht guttut, wen man sie klein züchtet. Aber das passiert ja über viele Jahre hinweg, und die Proportionen bleiben normal.“ Micro–Esel seien sehr seltene Tiere, sagt der Züchter. Deshalb werde er auch immer wieder zu Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen eingeladen.

Publikum prämiert das schönste Eselfohlen

So auch zum Eseltreffen, das dieses Jahr am 2. und 3. September im Bauernhausmuseum in Wolfegg stattfindet. Dort zeigen Eselhalter ein breites Spektrum verschiedener Rassen. Am Samstag– und Sonntagmittag prämiert das Publikum das schönste Eselfohlen.

In einem großen Schauring auf dem Museumsgelände zeigen die Esel zusammen mit ihren Haltern ihre Vielseitigkeit und ihr Können beim Geschicklichkeitsparcours, bei der Vorstellung von Stuten, Hengsten oder bei den „Gesprächen im Ring“, bei denen sich die Besucher über verschiedenste Themen rund um den Esel informieren können, wie es in der Ankündigung heißt.

Bauernhausmuseum rechnet mit großem Besucheransturm

An beiden Tagen organisiert das Museum zudem einen großen Bauernmarkt mit regionalen Produkten. Auch gibt es ein musikalisches Programm mit den Alphornbläsern Wolfegg, der Katzawäldele, Josefs Kapelle und Weisenbläsern. Das Figurentheater Kauter & Sauter ist am Sonntag zu erleben. Für Kinder gibt es Angebote zum Mit– und Selbermachen, wie Eselohren–Lesezeichen basteln, Esel–Malwettbewerbe und eine Esel–Rallye. Schwäbische Spezialitäten werden angeboten sowie Vorträge zur „Gewürz– und Kräuterapotheke der Hildegard von Bingen“.

Das Museumsteam rechnet mit einem großen Besucheransturm beim Eseltreffen. Rund um Wolfegg werden daher verschiedene zusätzliche Parkplätze ausgewiesen. Es ist ein Parkplatzdienst vor Ort.