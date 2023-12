Wolfegger Adventsmarkt lockt vom 15. bis 17. Dezember mit zahlreichen Angeboten

Am dritten Adventswochenende öffnet das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben zum Wolfegger Adventsmarkt nochmals seine Pforten. Vom 15. bis 17. Dezember bieten mehr als 60 ausgewählte Aussteller und Ausstellerinnen in den Museumshäusern und Hütten auf dem Museumsgelände Gegenstände an, die oftmals in den eigenen Stuben und Werkstätten hergestellt wurden: Von selbst gestrickten Socken über das kunstvoll geschnitzte Springerle-Model, einzigartigen Krippenfiguren bis zu ausgefallenem Christbaumschmuck. Geöffnet hat der Adventsmarkt am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 16. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Kulinarisch kommen Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung ebenfalls nicht zu kurz.

Inmitten der Kulisse der historischen Museumsgebäude finden sich an dem Wochenende Christbäume, viele Lichter und wärmende Feuerkörbe, die eine wohlige Stimmung verbreiten. In den Stuben und auf dem Gelände spielen die Alphornbläser auf, Harfenklänge beleben alle Winkel. Nikolaus und Ruprecht besucht am Samstag und am Sonntag jeweils um 15 Uhr die Kinder. Und die adventlichen Vorlesegeschichten „Horch und komm zur Ruhe“ für Kinder sollen ebenfalls zur gemütlichen und festlichen Stimmung beitragen.

Der Eintritt ist frei. Die Spenden gehen dieses Jahr an die Gewin Wangen, an den Verein Senseable Art aus Bad Wurzach und das Bao (Hörgeschädigtenzentrum Bodensee Allgäu-Oberschwaben) mit Sitz in Ravensburg.