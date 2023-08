Unbekannte öffnen Eselgatter im Bauernhaus–Museum

In der Nacht zum Montag, 21. August, sollen Unbekannte auf dem Gelände des Bauernhaus–Museums Allgäu–Oberschwaben in Wolfegg mutwillig das Gatter eines Padocks geöffnet haben, auf dem sich drei Esel des benachbarten Samhofs in Pension befanden. Die Tiere flüchteten über das Gelände und auf die Straße, wie das Museum mitteilt.

Besitzer sind drei Stunden unterwegs

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sei es gegen 23 Uhr gewesen, als bei Familie Speidler vom Samhof das Telefon klingelte. Die Esel aus dem Bauernhaus–Museum seien ausgebrochen und würden auf der Straße herumlaufen. Drei Stunden seien der Besitzer unterwegs gewesen, um die verängstigten Tiere wieder einzufangen.

„Ein solches Verhalten ist durch nichts zu entschuldigen, sondern einfach nur in höchstem Maß verantwortungslos. Wer immer das getan hat, dem sollte klar sein, dass er etwaige Autofahrer und auch die Esel durch diese Aktion in akute Lebensgefahr gebracht hat“, sagt Museumsleiterin Tanja Kreutzer.

Auch abseits der Straße lauerten für die ausgebüchsten Tiere überall Gefahren, so Kreutzer weiter. Die zum Teil steilen Hänge und auch die Gefahr von Koliken durch das Fressen von zu viel oder potentiell giftigen Kräutern seien nicht zu unterschätzen.

Eigentlich hätte das Museum seinen Gästen mit den Eseln einen Vorgeschmack auf das beliebte „Eseltreffen“ geben wollen. Aus Sorge um seine Tiere hat der Samhof die drei Esel jedoch zu sich in den heimischen Stall geholt. Das Museum und der Samhof haben Anzeige erstattet. Das 10. Eseltreffen findet aber wie geplant am 2. und 3. September statt, heißt es seitens des Museums.