Theater Rötenbach zeigt das Stück „Der Meisterboxer“

In Rötenbach wird es auch dieses Jahr Theateraufführungen geben. Das Besondere: Es wird nach der 69-jährigen Geschichte des Bauerntheaters, das letzte Mal im urigen Löwen-Saal im Eventgasthaus gespielt. Ab der nächsten Spielzeit 2024/25 wird, im dann fertig gestelltem, neuem Dorfgemeinschaftshaus in Rötenbach aufgeführt.

Dieses Jahr wird das Bauerntheater Rötenbach das Stück „Der Meisterboxer“ unter der bewährten Regie von Jürgen Weber, zum besten geben. Aufführungen sind am 26., 27., 28., und 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr, und am 1., 2., 3., 5., und 13. Januar, jeweils um 20 Uhr und als Familienvorstellung am 6. Januar bereits um 13.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 18 Uhr bei Alfons Milz, Telefon 07527/6483.