Starke Regenfälle lassen Bäche und Flüsse anschwellen

Die starken Regelfälle der vergangenen Tage lassen derzeit überall in Oberschwaben die Pegel ansteigen. Die Bäche und Flüsse der Region sind stark angeschwollen, doch noch sind sie selten über die Ufer getreten. Der Wasserstand der Schussen bewegt sich derzeit noch unter einem Meter. Nach Prognose der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg wird der Pegel jedoch weiter ansteigen, dass von Hochwasser gesprochen werden kann.

Auch die Wolfegger Ach ist bereits zu einem reißenden Strom geworden, wie es besonders eindrücklich in Baienfurt zu sehen ist. Aber auch in den höheren Lagen in der Gemeinde Wolfegg ist die Ach angeschwollen. Teilweise stehen einzelne Wiesen unter Wasser. Der Regen hat Auswirkungen auf den Adventsmarkt, der vom 15. bis 17. Dezember im Bauernhausmuseum Wolfegg stattfinden wird.

Bauernhausmuseum reagiert

In einer Pressemitteilung des Bauernhausmuseums heißt es, dass die Parkflächen im Bauernhausmuseum nicht befahrbar seien. Das Museum bittet deshalb alle Gäste darum, möglichst auf die öffentlichen Parkflächen beim Hofgarten, beim Sportplatz Wolfegg, der Turnhalle, auf dem Hofgelände Bruno Knab (neben Hofgarten) sowie auf dem Gelände der Firma Adler im Industriegebiet auszuweichen. Am Sonntag könne zusätzlich der Parkplatz des Supermarkts Netto in Wolfegg kostenfrei genutzt werden. Die Parkflächen sind entsprechend ausgeschildert.

„Das ganze Wochenende über stellt das Museum einen kostenlosen Shuttleservice zur Verfügung, der im 30-Minuten-Takt zwischen dem Veranstaltungsgelände und den ausgewiesenen Parkflächen verkehrt“, heißt es in der Pressemitteilung.