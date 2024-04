Rechte Hand des Fürsten plaudert: So lebt sich's im 400 Jahre alten Schloss

Wie lebt und arbeitet es sich in einem über 400 Jahre alten Schloss? Bernd Mayer, langjähriger Leiter der Fürstlichen Kunstsammlungen in Schloss Wolfegg, berichtete in der Zehntscheuer des Bauernhausmuseums Wolfegg von seiner Zeit als „Fürstenknecht“.

„Es waren 30 wunderbare Jahre auf Schloss Wolfegg.“ Bernd Mayer

Mehr als 100 Gäste, darunter auch ehemalige „Schloss-Kollegen“, nutzten die Chance, mit Mayers Bildern und Erzählungen einen spannenden Einblick ins Schlossleben zu erhalten. Der Vortrag bildete den Auftakt der diesjährigen vierteiligen Vortragsreihe „Heimatkunde, wie sie nicht im Schulbuch steht“.

„Es waren 30 wunderbare Jahre auf Schloss Wolfegg“, sagt Mayer. Er sei der „Zerberus“ gewesen, über den man - beispielsweise im Rahmen von Führungen - in das von Johannes Fürst und Viviane Fürstin von Waldburg-Wolfegg und Waldsee mit Familie bewohnte Renaissance-Schloss gelangen konnte. „Meine Tätigkeit hatte mit vielen Dingen zu tun“, so Mayer. Als Kurator kümmerte er sich um die fürstlichen Kunstsammlungen und sorgte für die pflegliche Behandlung und richtige Präsentation der Werke, die in internationalen Ausstellungen gezeigt wurden und ihn unter anderem nach New York und Italien führten.

Diebe stahlen etwa ein Drittel der wertvollen Waffen

Auch die fürstliche Waffensammlung gehörte zu seinem Arbeitsbereich. Nachdem 1978 bei einem spektakulären Einbruch etwa ein Drittel der wertvollen Waffen gestohlen wurde - die Diebe waren mit Leitern in den mehr als zwei Stockwerke hoch gelegenen Raum eingedrungen und hatten ihre Beute durch das Fenster abgeseilt -, wird die Sammlung seither in einem gesicherten Raum aufbewahrt. „Rein durfte nur ich, ein ehemaliger Kriegsdienstverweigerer“, berichtete Mayer schmunzelnd. Und er stellte das von ihm betreute Fürstenkabinett vor, das eine umfangreiche private Sammlung von Grafiken, Kupferstichen und Zeichnungen aus dem Spätmittelalter und der Renaissance beheimatet.

Mit eindrucksvollen Bildern führte Mayer sein Publikum vom geräumigen Innenhof durch Schloss und Prunkräume - er zeigte Eingangshalle, „Reitertreppe“, den kleinen Bankettsaal mit wunderschönen Schränken, den prächtigen Rittersaal im Barockstil mit 24 riesigen Holzskulpturen, das fürstliche Büro und Fürstenkabinett, aber auch Alltägliches wie die Küche als beliebter Treffpunkt. Das zweite Obergeschoss, so Mayer, sei in Wolfegg das wichtigste Stockwerk. Es diene der Repräsentanz und sei als „vornehmes Geschoss“ an den höheren Fenstern erkennbar.

Zum 18. Geburtstag gibt es Disco im Festsaal

Auf weiteren Fotos war das Geländer eines Balkons der ersten Etage zu sehen, das auf einem Anhänger transportiert wurde. „Das Schloss hat eine Handwerkerabteilung“, berichtete Mayer. Das Geländer wurde in der eigenen Werkstatt saniert und von einem Kran wieder an den Balkon hochgewuchtet.

Mayer erzählte und zeigte Bilder von der aufwendigen Sanierung der Waldburg, die 1996 wiedereröffnet wurde, und vom 18. Geburtstag der Fürstentochter Victoria. „Da wurde im Vorfeld alles aufgehübscht“, berichtete der langjährige „Fürstenknecht“ und zeigte ein Bild, auf dem die Eingangstüre frisch gestrichen wurde. Im Festsaal wurden Tisch- und Stuhlgruppen - sowohl in der Saalmitte als auch auf eigens dafür errichteten Seitenrängen - aufgestellt und es gab einen Discobereich. Dekoration, Accessoires und Ausstattung - bis hin zu den Handschuhen der Bediensteten - erstrahlten in Pink. Im Schlosshof zeigte ein roter Sisal-Teppich den Gästen den Weg.

Begegnungen mit international renommierten Musikern

„Richtig was los“ sei auf Schloss Wolfegg aber immer dann, wenn im Juni die Schlosstüren für die Internationalen Wolfegger Konzerte geöffnet würden, erzählte Mayer. Erst vor kurzem wurde er nach vielen Jahren ehrenamtlichen Engagements als Geschäftsführer des Freundeskreises Wolfegger Konzerte verabschiedet. „Die Konzerte zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Weltklassekünstler aus. So was kriegst du sonst nicht so leicht.“ Mayer berichtete - auch mit Bildern - von einer teilweise schwierigen Organisation im Umfeld großer Künstler mit ihren individuellen Eigenarten sowie von zahlreichen inspirierend-bereichernden Begegnungen mit international renommierten Musikern und Sängern, Dirigenten, Chören und Orchestern. Auch das sei ein spannender Teil seines Lebens als „Fürstenknecht“ gewesen.