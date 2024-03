Radfahrer wird nur leicht verletzt

Glück im Unglück hatte nach Polizeiangaben der 61 Jahre alte Fahrer eines S-Pedelec, als er am Dienstag gegen 18 Uhr von einer Pkw-Fahrerin übersehen und erfasst wurde.

Die 31-Jährige war mit ihrem Skoda von Immenried in Richtung Rötenbach unterwegs und übersah den von rechts kommenden 61-Jährigen an der Einmündung bei Boschers. Beim Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro beziffert.