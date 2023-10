Programm der Wolfegger Wintermusik wird vorgestellt

Die Gemeinde Wolfegg lädt die Öffentlichkeit am Samstag, 21. Oktober, zur Programmvorstellung der Wolfegger Wintermusik zum Jahreswechsel 2023/2024 ein. In den Abend starten können Besucher mit einer Nachtwächterführung durch Wolfegg mit Gästeführer Franz Frick. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Sparkasse in Wolfegg. Um 19 Uhr beginnt die Programmvorstellung in der Orangerie im Fürstlichen Hofgarten. Dort werden Barbara Doll und Winfried Rademacher das Programm der kommenden Wintermusik vorstellen. Beide werden auch wieder musikalische Einlagen zum Besten geben. Anmelden kann man sich bei der Wolfegg Information unter Telefon 07527/960151 oder per Mail an [email protected]. Bei der Anmeldung wird um Angabe von Name, Telefonnummer sowie Personenzahl gebeten, außerdem um den Hinweis, ob Führung und/oder Programmvorstellung besucht werden.