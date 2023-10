Wenn schon der Bau von Windkraftanlagen im Altdorfer Wald nicht zu verhindern ist, so wollen die Naturschutzverbände in Verhandlungen mit den künftigen Betreibern und dem Regionalverband erreichen, dass er möglichst schonend für Fauna und Flora geschieht. Das machten ihre Vertreterinnen und Vertreter bei einer Infoveranstaltung im Martin-Luther-Gemeindehaus in Weingarten vor zahlreichem Publikum deutlich. Immer wieder war dabei die Rede von einem Zielkonflikt zwischen Klima- und Naturschutz.

Legt man die Ausschlusskriterien für Standorte von Windkraftanlagen im Bereich des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben ‐ also die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis ‐ zugrunde, so bleiben fast ausschließlich Waldflächen übrig. Und das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Altdorfer Wald. Der größte Teil davon ist Staatswald, also Landeseigentum. Und der größte Privatwaldbesitzer, das fürstliche Haus in Wolfegg, hat sich ebenfalls bereit erklärt, Windkraftanlagen zuzulassen.

Vorhaben der Stadtwerke Ulm im Fokus

Bei der Infoveranstaltung in Weingarten ging es ausschließlich um das Vorhaben der Stadtwerke Ulm, die zwischen Vogt und Bergatreute rund 40 Windräder errichten will. Die Antwort des BUND darauf lautet nach den Worten seines Ravensburger Geschäftsführers Ulfried Miller:

Ein klares Jein. Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren verfünffachen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber dazu dürfen wertvolle Naturräume nicht zerstört und bedrohte Tierarten nicht vernichtet werden. Ulfried Miller

In der Fortschreibung des Regionalplans, der 2025 verabschiedet werden soll, sei festgelegt, dass 1,8 Prozent der Fläche in der Region für Windkraft und 0,2 Prozent für Solarenergie bereitgestellt werden. Die Naturschutzverbände führen intensive Gespräche mit den künftigen Betreibern, um zu erreichen, dass die Energiewende möglichst naturschonend vonstatten geht.

Ökologische Aufwertung statt Windräder

In eingehenden Untersuchungen des genannten Planungsgebiets kommen BUND und Nabu zu dem vorläufigen Ergebnis, dass rund die Hälfte der vorgesehenen Fläche von Windrädern frei bleiben sollte. Statt der vorgesehenen Zahl von rund 40 Windanlagen blieben dann noch 19 übrig.

Die nicht genutzten Waldflächen sollten nach Ansicht der Verbände ökologisch aufgewertet werden zu Schon- beziehungsweise Bannwald, also in einen naturnahen Mischwald umgebaut beziehungsweise aus der forstlichen Nutzung herausgenommen werden. Dies könnte im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen geschehen, zu denen die Betreiber von Windkraftanlagen gesetzlich verpflichtet sind.

Untersuchungen eines Wangener Ornithologen

Die Naturschutzverbände stützen sich dabei vor allem auf Untersuchungen, die der Wangener Ornithologe Georg Heine vom Landesnaturschutzverband angestellt hat. Er beschäftigt sich vor allem mit dem stark gefährdeten Schwarzstorch, von dem im Untersuchungsgebiet drei Brutpaare bekannt sind.

Aber auch über die Fledermausvorkommen und die im Frühjahr und Herbst durchziehenden Zugvögel hat Heine detaillierte Untersuchungen angestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Windräder für sie eine große Gefahr darstellen, weil die Tiere exakt in Höhe der Rotorblätter fliegen: „Tagsüber können sie leicht ausweichen. Aber nachts sehen sie de Rotorblätter nicht“, sagte Heine. Kleinvögel und Fledermäuse erleiden, so der Ornithologe weiter, durch starke Luftverwirbelungen tödliche innere Verletzungen. „Die toten Tiere entdecken wir meist nicht, weil sie von Füchsen und anderen Aasfressern beseitigt werden.“

Gespräche auf Augenhöhe

Weil die Naturschutzverbände aber die Energiewende nicht grundsätzlich ablehnen, bringen sie sich in die Planung von Wind- und Solaranlagen ein. „Wir sprechen mit den Investoren auf Augenhöhe und haben es im vorliegenden Fall mit kompetenten Gesprächspartnern zu tun“, erklärte Sabine Brandt vom Nabu Ulm und versicherte: „Wir kungeln nicht, wir verhandeln.“