Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Donnerstagabend, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn stürzte. Ein entgegenkommender 52-jähriger VW-Fahrer wich daraufhin nach rechts in eine Wiese aus, kollidierte aber noch mit dem Vorderrad des Kraftrads. Dies teilt die Polizei mit. Der 60-jährige Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von etwa 3000 Euro.