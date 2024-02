Mitgliederversammlung der Milchviehhalter

Das Biosphärengebiet Oberschwaben beschäftigt viele Land und Forstwirte, teilt der Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) in einer Pressemeldung mit. Da die Aussagen der politischen Vertreter zur Gestaltung und damit einhergehenden Einschränkungen der Bewirtschaftung nach Ansicht der BDM-Mitglieder bisher recht oberflächlich sind, bestehe keine Planungssicherheit für wirtschaftende Betriebe. heißt es weiter. Aus diesen Gründen hat sich eine Allianz gegen das Biosphärengebiet gebildet, in der auch der BDM vertreten ist. Bei der anstehenden Mitgliederversammlung am Donnerstag, 6. März, um 19.45 Uhr im Gasthof Zur Post in Wolfegg wird Michael Fick, Sprecher der Allianz der Grundstückseigentümer, über die Hintergründe referieren. Außerdem stellen sich junge BDM-Kreisteammitglieder vor und es gibt laut Ankündigung Aktuelles von der BDM-Arbeit und vom Milchmarkt zu hören.