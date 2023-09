Es gibt keine Bilder von ihr, doch es soll sie gegeben haben: die Stammburg der Herren von Tanne in Alttann. Auf dem Felsvorsprung über dem Altdorfer Wald und dem Achtal soll sie gethront haben, wo heute die Kirche St. Nikolaus steht. Bei Bauarbeiten an der Kirche St. Nikolaus sind jetzt Mauerreste zum Vorschein gekommen, die darauf hindeuten, dass die Aufzeichnungen und Überlieferungen wahr sind und in Alttann wirklich eine Burg stand.

Zwischen der Kirchenmauer und der Kirche erstreckt sich derzeit ein Graben. Ein Bagger gräbt vorsichtig die Erde ab. Tief mussten die Arbeiter von Bauunternehmer Joachim Strasser aus Bad Waldsee nicht buddeln, bis sie auf die ersten Funde stießen. Menschenknochen kamen zum Vorschein, weil sich dort einst Gräber befanden. Nah bei der Kirche trafen sie schließlich auf dicke Steine, die einst eine Mauer bildeten.

Mauer der Burg war massiv

„Wir haben es hier mit einer ziemlich massiven, 1,20 Meter dicken Mauer zu tun“, sagt Archäologin Wiebke Griebel, die im Auftrag des Landesdenkmalamtes Baden–Württemberg in Alttann arbeitet und die Bauarbeiten begleitet. Sie vermutet, dass die Funde auf eine zweischalige Burg mit Außenmauer hindeuten. „Die Überreste der Mauer kann man als Teil einer Burg betrachten. Allerdings haben wir keine baulichen Hinweise und wissen nicht, wie sie ausgesehen hat“, sagt Griebel. Das erschwert die Einordnung. Es ist auch nicht klar, auf welchen Teil der Burg sie genau gestoßen sind.

Architekt Peter Lukaschek (links) und Bauunternehmer Joachim Strasser an der Kirchenmauer von Alttann. Die Schräglage ist deutlich zu erkennen. (Foto: Philipp Richter )

Auch historisch müssen die Funde noch bewertet werden. Zuständig dafür ist das Landesdenkmalamt in Stuttgart, das die Aufzeichnungen der Archäologin einordnet und archiviert. Bisher weiß man, dass an der Stelle der Kirche im 12. Jahrhundert die Stammburg der Herren von Tanne gestanden haben soll. Sie umgab ein Burggraben, der erst später zugeschüttet worden sein soll. Als 1908 der heutige 33 Meter hohe Kirchturm gebaut wurde, fand man laut Alttanner Dorfchronik eine breite „Turmgrundmauer“. Damals ging man davon aus, dass es sich hierbei um den Bergfried handelte.

Burg wurde einst zerstört

Erstmals erwähnt wurde die Burg Tann im Jahr 1170, wie auch auf der Informationstafel an der Kirche zu lesen ist. Wann genau sie gebaut wurde, ist nicht bekannt. Auch die heute gefundenen Überreste lassen sich laut Archäologin Wiebke Griebel nicht ohne Weiteres datieren. Dafür wären naturwissenschaftliche Verfahren nötig. Ende des 13. Jahrhunderts soll die Burg schließlich bei einer Fehde zerstört und die Ruine als Burgstall genutzt worden sein. Dann begann die lange Geschichte der heutigen Kirche St. Nikolaus, die an genau der Stelle gebaut wurde, wo die Burg einst stand.

Die Herren von Tanne waren ein Adelsgeschlecht, das nach dem Aussterben der älteren Waldburger den Namen Waldburg weiterführte. Laut der Alttanner Dorfchronik erhielt Eberhard von Tanne–Waldburg (1170—1234) das Truchsessenamt mitsamt der Waldburg. Er gilt auch als der Stammesvater des Hauses Waldburg. Während seiner Zeit wurden auch die Reichskleinodien auf der Waldburg verwahrt.

Risse in der Kirchenwand

Was mit den aktuell gefunden Mauerresten in Alttann passiert, ist noch nicht klar. Was erhalten werden kann und erhaltenswert ist, müsse das Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart entscheiden, sagt Archäologin Wiebke Griebel. Ob es weitere Ausgrabungen rund um die Kirche geben wird, sei auch nicht klar, denn eigentlich handele es sich bei den jetzigen Arbeiten um eine reine „Rettungsgrabung“. Im Vordergrund stehe nämlich die Rettung der Kirche St. Nikolaus und der Mauer um sie herum. Denn es sieht nicht gut aus rund um den Sakralbau.

An der Nordseite hat die Kirche schon Risse in der Fassade. (Foto: Philipp Richter )

Was passieren kann, wenn man jetzt nicht handelt, zeigt der Blick in die unmittelbare Nachbarschaft der Kirche. Im Sommer 2021 rutschte dort ein Hang ab. Ein Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert und die Straße durch die Höll vorübergehend gesperrt. Erste Warnhinweise sind schon deutlich zu sehen: Die Mauer, die rund um die Kirche führt, ist schon in erheblicher Schieflage und zeigt Risse, die in der Vergangenheit schon einige Male geflickt wurden. Rutscht diese ab, landet sie in der Höll. Und auch an der Mauer der Kirche selbst sind bereits Risse zu erkennen. „Es handelt sich hierbei um eine Notsicherungsmaßnahme“, sagt Peter Lukaschek. Der Architekt vom Planungsbüro in Bad Schussenried ist zuständig für die Arbeiten in Alttann. Als erstes nehme man das Erdreich um die Kirche weg, damit der Druck auf die Kirche schwindet, erklärt Lukaschek, dessen Büro auf Denkmalpflege spezialisiert ist. 300 Tonnen habe man schon bewegt, ergänzt Strasser.

Zeitplan ist noch nicht abschätzbar

Und noch während Lukaschek spricht, fällt sein Blick auf ein kleines Loch, das sich im kiesigen Untergrund in der Nähe der Mauerreste aufgetan hat. „Das deutet auf einen Hohlraum hin“, sagt Peter Lukaschek. Die Vermutung: Der viele Regen der vergangenen Tage, muss die Öffnung freigeschwemmt haben. Wie groß, der Hohlraum ist und ob er mit der Burg zu tun hat, lässt sich nicht abschätzen. Lukaschek macht ein Foto und schickt es in den Gruppenchat mit allen Beteiligten, „damit alle auf dem Laufenden sind“.

Nachdem starken Regen der vergangenen Tage tat sich ein Loch auf, das zu einem Hohlraum führen könnte. (Foto: Philipp Richter )

Doch wie kam es überhaupt zu dieser fragilen Lage auf dem Kirchberg? Das hängt mit dem kiesigen Untergrund zusammen. Vorstellen kann man sich die Situation wie bei einem Tritt auf einen Kieshaufen: Der Kies drückt sich nach außen weg. So ähnlich ist es auch bei der Kirche St. Nikolaus. „Der Druck nimmt im Laufe der Zeit zu“, sagt Lukaschek. Dazu kommen die Einflüsse der Witterung, die an der Südseite deutlich stärker sind als an der Nordseite. Jetzt müssen laut Lukaschek wahrscheinlich Stahlverbindungen durch die Mauer hergestellt werden, um zu verhindern, dass sie kippt.

Wie die Konstruktion aussehen könnte, wird sich dann zeigen, wenn das Gutachten das gesamte Ausmaß der Schäden zeigt und klar ist, was alles gemacht werden muss. Erst dann wird auch feststehen, wie lange die Bauarbeiten insgesamt dauern werden, bis das gesamte Bauwerk gesichert ist, was sie kosten — und was mit den Mauerresten der alten Burg Tann passieren wird.