Wolfegg

Mann wirft Hund auf Polizei

Wolfegg / Lesedauer: 1 min

Symbolbild (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

In einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 54–Jähriger in Wolfegg am Donnerstagabend mit einem Hund nach der Polizei geworfen. Die Beamten waren gerufen worden, nachdem der 54–Jährige, der wohl in der Vergangenheit bereits in psychischen Ausnahmezuständen gewalttätig geworden war, in der Wohnung herumschrie, wie es im Polizeibericht heißt.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 16:38 Von: sz