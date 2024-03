Mann bei Verpuffung von Gaskartusche leicht verletzt

Glück im Unglück hatte laut Politeibericht ein 21-Jähriger am Samstag in der Fischergasse in Wolfegg, als es beim Entzünden eines Grills zu einer Verpuffung kam. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge versuchte der Mann gegen 16 Uhr, den Holzkohlegrill mit einem Bunsenbrenner anzuzünden. Dabei löste sich das Griffstück von der Gaskartusche, das austretende Gas führte zu der Verpuffung. Der 21-Jährige wurde lediglich am Unterarm leicht verletzt, weitere Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 21-Jährigen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr, die ebenfalls auf den Plan gerufen worden war, konnte wieder abrücken.