Es war ein riesiges Fest, das der Landkreis zu seinem Jubiläum ausgerichtet hat. Am Wochenende hatte der Landkreis zum großen Landkreisfestival anlässlich seines 50–jährigen Bestehens in das Bauernhausmuseum nach Wolfegg eingeladen. Am Samstag gab es Programm von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Früh übt sich, wer Vermesser werden will. (Foto: Elke Obser )

Jede Menge Mitmach-Angebote für die Kleinen. (Foto: Elke Obser )

Das Wetter konnte nicht besser sein: nicht zu heiß, aber trotzdem warm, und das bei strahlendem Sonnenschein. So ganz klar war das noch nicht, als das Landratsamt das große Fest vor einem Jahr geplant hatte, denn im September kann das Wetter mitunter launisch sein. „Wir sind jedenfalls total happy mit dem Wetter und auch mit der Stimmung“, sagt Selina Nußbaumer, Sprecherin des Landratsamtes, am Sonntag.

Drei Brass–Bands spielen auf

Los ging es am Samstag mit einem großen Brass–Konzert. Die drei jungen Brass–Bands „Jack Russel’s Halsbänd“, „Die Brasserie“ und „Fättes Blech“ sorgten für ordentlich Stimmung. Ältere und jüngere Menschen seien zu dem Konzert geklommen. In der Spitze waren es laut Nußbaumer 2000 Leute am Samstag.

Landrat Harald Sievers dirigiert den Gesamtchor von 16 Musikkapellen. (Foto: Elke Obser )

Auch traditionelle Handwerkskunst gibt es zu bestaunen. (Foto: Elke Obser )

Der Erlebnissonntag stand schließlich ganz im Zeichen der Menschen im Landkreis. Am Ende des Tages schätzte die Kreisverwaltung die Zahl der Besucher auf etwa 5000. Eröffnet wurde der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem katholischen Dekan Ekkehard Schmid aus Weingarten und dem evangelischen Dekan Martin Hauff aus Ravensburg. Danach spielte ein Gesamtchor aus 16 Musikkapellen — unter anderem den Allgäu–Schussen–Marsch, den Landrat Harald Sievers dirigierte. Organisiert wurde die Blasmusik von Rudi Hämmerle, dem Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg.

Traditionelles Handwerk: Ein Schmid bei der Arbeit. (Foto: Elke Obser )

Highlight war „Moskovskaya“

Auf einem kleinen Markt präsentierten sich die Verbände, Vereine und Einrichtungen im Landkreis und luden zu Mitmachprogrammen ein. Auch die „Blaulichtfamilie“, also Polizei, Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen, war vor Ort. Zudem wurden sportliche, tänzerische und kunstvolle Bühnenshows regionaler Sportvereine präsentiert. Besonderes Highlight war der Auftritt der Ska–Band „Moskovskaya“ am Sonntagnachmittag.