Jahresstart mit einer großen Spende

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg feierte am Donnerstag, 22. Februar seiner langjährigen Tradition folgend sein „Helferfest“ mit einem gemütlichen Beisammensein. Über 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer trugen durch ihr Engagement dazu bei, dass das Museum erfolgreich seine vielseitigen Aufgaben wahrnehmen kann. Die Helferinnen und Helfer als auch zahlreiche Vereine unterstützen das Kernteam des Museums zum Beispiel bei Auf- und Abbauarbeiten, Parkplatzdiensten oder bei Kasseneinsätzen während den Großveranstaltungen, schreibt die Museumsleiting in einer Pressemeldung.

Eine ganz besondere Veranstaltung im großen Veranstaltungskalender des Museums ist der Adventsmarkt: Durch ehrenamtliches Engagement ist es möglich, dass in jedem Jahr verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte in der Region als auch im Ausland unterstützt werden können.

Museumsleiterin Tanja Kreutzer konnte gemeinsam mit der Dezernentin des Landratsamts Anja Kahle beim Helferfest gemeinsam mit dem Förderverein des Museums, den Allgäuer Landfrauen und der Familie Maria Manz, in diesem Jahr eine stolze Spendensumme von über 14.000 Euro übergeben.

Gemäß dem Schwerpunkt der Ausrichtung auf ein „Museum für alle“ konnten sich dieses Jahr der Gehörlosen- und Gebärdensprachverein BAO freuen. Ebenso bedacht wurde senseable art e.V., die aktiv Menschen mit Behinderung fördern, um Kunstprojekte realisieren zu können. Als dritter Verein wurde GeWin Gemeinsam Wangen inklusiv ausgewählt, die sich auf die gesellschaftliche Teilhabe (Inklusion) von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Bildung, Sport und Kultur fokussieren.