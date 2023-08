Glaube auf dem Land

Das Bauernhaus–Museum Allgäu–Oberschwaben lädt laut Pressemitteilung am Sonntag, 13. August, von 10 bis 17 Uhr zur traditionellen Kräuterweihe. Oberschwaben sei traditionell katholisch geprägt. Seit den 1950er Jahren hielten jedoch vermehrt auch andere Religionen und Weltanschauungen Einzug. Ein Mitmachprogramm gestaltet die Reise in die religiöse Vielfalt der Vergangenheit und Gegenwart zum Erlebnis für Jung und Alt.

Schon seit dem 13. Jahrhundert wird der Brauch der Kräuterweihe oder des „Weihbüschele“-Bindens an Mariä Himmelfahrt praktiziert und steht am 13. August im Bauernhaus–Museum in Wolfegg im Mittelpunkt. Unter fachkundiger Anleitung der Museumsmitarbeitenden können die Besucherinnen und Besucher „Weihbüschele“ selbst herstellen. Dabei gibt es Tipps und Ratschläge zu den verwendeten Kräuter.

Auch dieses Jahr wird es wieder die feierliche Kräuterweihe von 12 bis14 Uhr geben. Die kleinen Besucherinnen und Besucher entdecken die interessante Welt der Kräuter und basteln anschließend ihr eigenes Herbarium. Außerdem können sie beim Senfmachen und Essigaromatisieren selbst Hand anlegenoder der Märchenerzählerin bei ihren Geschichten lauschen.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Die Landfrauen bieten regionale Spezialität. Bei schlechtem Wetter kann es zu Programmänderungen bei den einzelnen Punkten kommen.

Wer sich für Esel interessiert, sollte sich das 9. Eseltreffen am 2. und 3. September von 10 bis 18 Uhr in Wolfegg vormerken. Eine Vielzahl von Eseln und Maultieren sind auf dem Gelände zu sehen. In moderierten Präsentationen und Wettbewerben erfahren die Besucher Hintergründe über Herkunft, Charakter und Haltung der Vierbeiner. Darüber hinaus bieten verschiedene Stände alles vom Esel–Buch bis zum Esel–Zubehör. Auch das große Kinderprogramm dreht sich rund um die grauen Gefährten.

Beim Bauernmarkt, der ebenfalls an beiden Tagen stattfindet, haben die Besucher und Besucherinnen innen eine große Auswahl an regionalen Produkten: Käse, Wurst, Kräuter und Gemüse von Anbietern aus der Region zeigen die Vielfalt und die Qualität heimischer Produkte und laden zum Einkauf vor Ort ein.