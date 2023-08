Wer schon einmal beim Eseltreffen im Bauernhaus–Museum Allgäu–Oberschwaben in Wolfegg war, kennt bereits das vielfältige Programm rund um die lustigen Gesellen: Über 100 Esel präsentieren sich auf dem Museumsgelände, zeigen ihr Können beim Gespannfahren und beim Hindernislauf. Auf dem Gelände gibt es außerdem ein großes Begleitprogramm. In diesem Jahr findet das Eseltreffen am 2. und 3. September (jeweils von 10 — 17 Uhr) statt. Ein Besuch im Bauernhausmuseum lohnt aber immer. Deshalb verlosen wir heute drei Familienkarten für das Bauernhaus–Museum in Wolfegg. (sz)

Teilanhmebedingungen So können Sie gewinnen! Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Mittwoch, 23. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01378/002822 wählen (Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ebenfalls. Datenschutz unter Datenschutz–URL) und das Stichwort „Bauernhaus Museum“ sowie Namen, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz