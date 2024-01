Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Eine 36-jährige Opel-Fahrerin ist laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.45 Uhr leicht verletzt worden. Die Frau war auf der L 316 zwischen Roßberg und Alttann unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem Transporter-Fahrer überholt wurde. Während des Überholvorgangs kam die 36-Jährige offenbar ins Schleudern und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik, an ihrem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Fahrer des Transportfahrzeugs fuhr unterdessen weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Transporter oder dessen Fahrer geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07529/971560 beim Polizeiposten Vogt melden.