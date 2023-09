Der „Maestro zum Anfassen“ feiert 65. Geburtstag

Manfred Honeck, der Künstlerische Leiter der Internationalen Wolfegger Konzerte, begeht am 17. September seinen 65. Geburtstag. Der Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra ist einer der weltweit führenden Dirigenten und engagiert sich seit 29 Jahren für die Internationalen Wolfegger Konzerte.

Viele charakterisieren ihn als einen „Maestro zum Anfassen“. Die Internationalen Wolfegger Konzerte und sein Auftreten dort beschrieb er einmal so: „Wir sind hier in Wolfegg nicht in einer Metropole, in der man zwischen Hotel und Aufführungsort mit dem Auto fährt. Hier geht man zu Fuß und trifft sich nach dem Konzert zum gemütlichen Beisammensein in einem Gasthaus. Dies macht den ganz besonderen Reiz der Wolfegger Konzerte für mich aus.“

Wer den Dirigenten Manfred Honeck bereits einmal erlebt hat, weiß um die besondere Intensität seiner Konzerte. Seine unverkennbare Handschrift ist es, bedeutende Werke der Musikgeschichte mit außergewöhnlichen Interpreten und Nachwuchskünstlern an besondere Orte zu bringen. Honeck ist es stets ein Herzensanliegen, nicht nur junge Musiker zu fördern, sondern auch junge Konzertgäste zu begeistern. In Wolfegg beispielsweise lädt er zusammen mit dem Freundeskreis jedes Jahr Kindergarten– und Schulkinder zu den Orchesterproben ein. Wenn ein Kind einmal während der Proben zwischen den Musikern sitzen und vielleicht sogar den Dirigentenstab schwingen darf, wird das einen nachhaltigen Eindruck machen, ist sich der Maestro sicher.