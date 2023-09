Daniel Berwanger ist der neue Rektor der Grundschule Wolfegg

Daniel Berwanger leitet seit dem 1. August die Grundschule Wolfegg. Neben der Rolle als Schulleiter ist er noch Ehemann und Vater einer Tochter. Seine Berufsbiografie ist breitgefächert und reicht von der Primar– bis zur Erwachsenenbildung.

Nachdem er das erste Staatsexamen für das Lehramt an Grund–, Haupt– und Werkrealschulen absolvierte, studierte er noch den Masterstudiengang Bildungswissenschaften. Bevor Berwanger in den Schuldienst ging, war er von 2015 bis 2017 an der Pädagogischen Hochschule Weingarten als akademischer Mitarbeiter im Fach Pädagogische Psychologie in Forschung und Lehre tätig. Seine Schwerpunkte in der Lehre waren Diagnostik und Entwicklungspsychologie, in der Forschung beschäftigte er sich mit dem Lesekompetenzerwerb. Anschließend unterrichtete er überwiegend in der 1. und 2. Klasse an der Sprachheilschule Arnach, bevor er sein Referendariat an der Grundschule Oberzell an der damaligen Außenstelle Taldorf absolvierte. In den vergangenen vier Jahren war er als Klassenlehrer in den Klassenstufen 3 und 4 an der Grund– und Werkrealschule Kißlegg tätig und begleitete Lehramtsanwärterinnen zunächst als Mentor und später als Lehrbeauftragter in Pädagogik am Seminar für die Aus– und Fortbildung der Lehrkräfte Weingarten.