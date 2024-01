CDU-Kreisverband lädt zum Neujahrsempfang

Der CDU Kreisverband Ravensburg lädt seine Mitglieder und alle interessierten Bürger zu seinem Neujahrsempfang 2024 ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 14. Januar, ab 14.30 Uhr in der Orangerie im Fürstlichen Hofgarten in Wolfegg statt.

Die CDU will sich dort auf die anstehende Europa- und Kommunalwahl einstimmen, heißt es in der Ankündigung. Wie der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer mitteilt, wird die neue Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg und Tauberbischofsheimer Bundestagsabgeordnete Nina Warken eine Ansprache im Hinblick auf das Superwahljahr 2024 halten. Außerdem werden der hiesige Europaabgeordnete Norbert Lins sowie der örtliche Bürgermeister Peter Müller ein Grußwort sprechen. Die Veranstaltung ist öffentlich.