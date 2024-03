Bewerben für Förderpreise für interkulturellen Dialog

Die die in Wolfegg beheimatete Pill Mayer Stiftung schreibt wieder Förderpreise für interkulturellen Dialog aus. Mit dieser Auszeichnung werden innovative Ideen und bewährte Konzepte gewürdigt, die sich der interkulturellen Kulturarbeit für Kinder und Jugendliche widmen. Ein Sonderpreis soll dabei speziell einem Projekt gelten, das sich gegen Rassismus und Antisemitismus wendet.

Die mit je 1000 Euro dotierten Preise richten sich an regionale, überregionale und internationale Kulturengagierte. Angesprochen sind alle künstlerischen Ausdrucksformen wie Musik, Literatur, Theater, Tanz, Film, Fotografie oder Bildende Kunst. Ebenso sind Museen und Ausstellungen aufgefordert, sich zu bewerben.

Einsendeschluss ist der 1. Juni. Bewerbungen können per Mail auf Deutsch oder Englisch gerichtet werden an [email protected]. Weitere Informationen unter www.pillmayerstiftung.org (Was wir tun/Förderpreis).