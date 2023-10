Wolfegg

Bauernhausmuseum öffnet in den Abendstunden

Wolfegg / Lesedauer: 1 min

Das Bauernhaus-Museum zeigt, wie finster die Winter einst auf einem oberschwäbischen Bauernhof sein konnten. (Foto: Ernst Fesseler )

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg öffnet am Sonntag, 5. November, auch in den Abendstunden seine Tore und ermöglichst so das Eintauchen in eine Zeit ohne elektrisches Licht und ohne Zentralheizung.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 14:27 Von: sz