Bauern im Kreis Ravensburg kündigen weitere Proteste an

Mehr als zwei Wochen nach der großen Demonstration der Bauern in Ravensburg sind weitere Proteste im Kreis geplant. Das teilte das Landratsamt mit.

Für Donnerstag, 25. Januar, ist laut Landratsamt eine Kundgebung in Wolfegg angesetzt. Es werden 40 Teilnehmer und 25 Traktoren erwartet. Eine deutlich größere Veranstaltung soll es am Freitag, 26. Januar, geben. Dann möchte ein Traktorkorso von Altshausen nach Weingarten fahren. Die Veranstalter rechnen mit 100 Traktoren und 200 Teilnehmern.

Wann und wo genau die Demonstrationen stattfinden sollen, konnte das Landratsamt am Mittwochabend noch nicht mitteilen.

Bauernprotest und Narrensprung an einem Tag

In zwei Wochen wollen Landwirte in Kißlegg demonstrieren. Am Samstag, 10. Februar, sollen 50 bis 150 Teilnehmer mit an die zehn Traktoren zusammenkommen. An diesem Tag findet auch der Narrensprung in Kißlegg statt.

Die Landwirte demonstrieren gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen der Förderungen und für mehr Wertschätzung ihrer Arbeit.