Überraschung im Erdreich bei der Erschließung eines Neubaugebietes: Was in Alttann, einem Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, bei Baggerarbeiten gefunden wurde, ist sehr ungewöhnlich. Ein über 30 Tonnen schwerer, riesiger Findling aus der Eiszeit kam ans Tageslicht. Was mit ihm passieren soll, wird jetzt diskutiert.

Bauarbeiter haben so was noch nie gesehen

„Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt Matthias Braun, Leiter der Finanzverwaltung in Wolfegg. Bei Aushubarbeiten für die Kanalisation im neuen Baugebiet in Alttann trafen die Bagger auf gleich mehrere Findlinge, Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in Alttann. Es ist bekannt, dass hier ein eiszeitlicher Gletscher eine Endmoräne mit viel Geröll hinterlassen hat und auf einigen Grundstücken auch heute noch größere Findlinge zu sehen sind. Was aber jetzt gefunden wurde, ist damit nicht zu vergleichen.

Geschafft: Endlich liegt der Findling frei. (Foto: Bettina Musch )

„So was haben wir noch nie gesehen“, sagt Baggerführer Simon Ade. „Und in der über 50-jährigen Geschichte unserer Firma Hinder hat es das auch noch nicht gegeben“, ergänzt er lachend. „Wir hatten drei Stunden Arbeit und mussten immer tiefer graben“, ergänzt er. Und das mit zwei leistungsstarken Baggern. Das Gewicht sei schwer genau zu benennen, meint er. Es liege aber sicher zwischen 30 und 40 Tonnen. Die beiden Bagger haben den großen Findling an den Rand des neuen Baugebiets geschoben, wo er jetzt erst einmal liegen bleibt. Was aber letztendlich mit ihm geschehen soll, ist noch unklar.

Zu schade zum Zertrümmern

Kann er am Standort bleiben? Und wenn das nicht geht, wo soll er dann hin? Wer macht den endgültigen Transport und wie viel wird das kosten?

Alles Fragen, die noch nicht geklärt sind. Aber klar sei schon, dass der Stein zu schade zum Zertrümmern ist, heißt es. Mehrere Optionen stehen im Raum. Da in dem hoch über dem Achtal liegenden Neubaugebiet ein weiterer Aussichtspunkt angedacht ist, wäre es denkbar, dort auch den Findling zu platzieren. Oder ihn in die Anlage eines Spielplatzes zu integrieren. „Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen, aber an dem jetzigen Standort soll er nicht bleiben“, so Matthias Braun.

Da für den Transport des Findlings Spezialfahrzeuge nötig sind, über die der örtliche Bauhof nicht verfügt, könnte auch die Firma, die den Findling ausgebaggert hat, damit beauftragt werden.

Momentan stört er die Bauarbeiten nicht. Matthias Braun

Die Asphaltarbeiten im Neubaugebiet sind voraussichtlich im April geplant und bis dahin wird entschieden sein, was mit dem imposanten eiszeitlichen Relikt passiert.