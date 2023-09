Apfel- und Kartoffeltag im Bauernhausmuseum

Beim Apfel- und Kartoffeltag am Sonntag, 8. Oktober, werden von 10 bis 16 Uhr im Bauernhausmuseum in Wolfegg etwa 200 historische Apfelsorten vorgestellt. Als Gast erwartet das Museum den Fernsehgärtner Matthias Schuh. Er gibt Informationen zum Streuobstanbau, zum Pflanzschnitt sowie zur Baumpflege und zur vielfältigen Obstverwertung. Und er erzählt die Geschichte des Apfels und wie das Obst überhaupt in die Region kam.

Wer ein Apfelbäumchen kaufen möchte, findet alte, einheimische Sorten. Außerdem gibt es eine Kartoffelausstellung mit über 100 Sorten. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher kommt die Märchenerzählerin. Außerdem können sie Rübengeister schnitzen, Apfelmus kochen, Kartoffelkorb nähen, Kartoffel lesen mit Kartoffelfeuer und Kartoffeldruck.

Die Apfelexperten Thomas Bosch und Wolfgang Lau sind zur Sortenbestimmung vor Ort. Zur Bestimmung sollen Besucher drei bis vier gut ausgereifte Früchte ihrer ausgesuchten Sorte von der Sonnenseite des Baumes mitbringen, die nicht abgewischt oder poliert worden sind. Der Stiel sollte auf jeden Fall komplett vorhanden sein. Die Sortenbestimmung ist kostenlos.

Musikalische Unterhaltung bieten der Heimat- und Trachtenverein „D’Argentaler“ aus Wangen mit einer Tanzvorführung und Angela Menning-Saiger mit Volksliedern. Für Verpflegung ist gesorgt.