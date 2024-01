47-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich laut Polizeibericht eine 47-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zugezogen. Die Frau befuhr die L 317 von Schlier in Richtung Wolfegg und kam in einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Während sich die Frau dabei leicht verletzte und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.