Wo Schule nicht selbstverständlich ist

Im November sind alle 5. Klassen in der Mensa zusammengekommen. Frau Cron und Herr Volz haben sich die Zeit genommen, um uns über unsere Partnerschule in Kambodscha zu informieren.

Uns hat es sehr erstaunt, dass viele Menschen dort an Krankheiten sterben müssen, die bei uns leicht behandelt werden können. Es fehlt an hygienischen Maßnahmen und da die Familien wenig Geld haben, ist eine medizinische Versorgung zu teuer. Viele Kinder müssen den Beruf ihrer Eltern machen (z. B. Müllsammler), weil sie nicht in die Schule gehen und so keinen echten Beruf erlernen können.

Um die Kinder von der Müllkippe wegzubekommen, hat der Verein „Zukunft für die Welt“ aus Spendengeldern (unter anderem vom AEG) im Jahr 2012 eine Schule erbaut. Diese ist kostenlos und für viele Kinder die einzige Möglichkeit, um einen Beruf zu erlernen oder unterrichtet zu werden.

In den letzten Jahren wurden am AEG immer wieder Spenden gesammelt, um die Schule zu erhalten und zu erweitern. So findet zum Beispiel jedes Jahr vor Weihnachten ein Kuchenverkauf statt. Es gab schon Sponsorenläufe oder Losverkäufe; das Geld vom Stadtradeln oder Teilbeträge vom Wettbewerbsgewinnen oder auch das Geld aus dem Pfandflaschenhaus, das vor dem Lehrerzimmer steht, geht auch immer an unsere Partnerschule. Auch dieses Jahr wird für die Schule in Kambodscha wieder fleißig Geld gesammelt - lassen Sie sich überraschen, welche spannenden, lustigen und neuen Aktionen auf Sie warten. Wir halten Sie auf unserer Homepage www.aegrv.de auf dem Laufenden.

Wir fanden den Vortrag auf jeden Fall sehr spannend und freuen uns, mit unserem Kuchenverkauf einen kleinen Beitrag für die Kinder in Kambodscha zu leisten. Lorenz Wellmann und Leo Bernhard, 5b, AEG.