WKBV-Verbandsabzeichen in Silber

In Anerkennung langjähriger Mitgliedschaft verleiht Württembergische Kegler- und Bowling-Verband für besondere Verdienste und Leistungen das Verbandsabzeichen an Manuel Erens. Manuel hat sich in den letzten 23 Jahren einen Namen im SKC gemacht und gehörte lange zu einem der wenigen „600-Kegler“. Mit einer beispiellosen Pressearbeit sorgt er regelmäßig dafür, dass der SKC in der Zeitung steht und somit der Kegelsport in den Medien seinen Platz findet. Zudem hat er das Amt des Kassiers inne und ist seither der Mann der Zahlen im SKC. Foto: SKC Berg

