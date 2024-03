WKBV-Pokal Damen 1. KO-Runde

Gestärkt durch den Sieg im Liga-Spiel am Vorabend hieß der SKC die Fire Pins des TSV Esslingen herzlich Willkommen. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Da die Fire Pins in der Verbandsliga kegeln, wurde dem SKC das Heimrecht für diese Partie zugesprochen. In der Startpaarung kam Berg nicht so recht in Schwung und musste sich zunächst deutlich geschlagen geben. Tatjana Staudacher 480/0 und auch Melanie Thoma 465/0 steigerten sich zum Ende hin, waren da jedoch bereits chancenlos auf den Punkt. Jasmin Abbate kämpfte sich Satz um Satz durch und musste sich am Ende mit 545 Holz und einem halben Mannschaftspunkt begnügen. Sarah Hartwig erzielte mit 521/0 ein solides Ergebnis, konnte den Punkt jedoch auch nicht sichern. In der Schlusspaarung galt es nun nochmals alles zu geben. Noch war das Spiel zu drehen, doch die erfahrenen Gäste ließen nur wenig zu. Sigrid Staudacher unterlag mit 510/0 ihrer Gegnerin. Melanie Fischer erzielte mit 526/1 den Punkt und komplettierte die Mannschaftsleistung. Auch wenn es nicht zum Einzug in das Final-Four-Turnier gereicht hat können die Frauen vom SKC Berg stolz auf ihre Leistungen sein.

