Wir waren in Danzig

Eine kleine Reisegruppe aus Ravensburg und Umgebung machte sich auf den Weg nach Danzig. Zur Fahrt eingeladen hatte der Bund der Danziger, Ortsstelle Ravensburg, die Organisation und Reisedurchführung wurde von Busreisen Mathias Schmid aus Oberzell übernommen.

Bei bestem Reisewetter erlebten die Teilnehmer wunderschöne Tage, gewannen tolle Eindrücke der besuchten Städte Danzig, Frauenburg und Thorn. Die Geschichte der Ordensburg in Marienburg faszinierte uns ebenso wie der Besuch der Halbinsel Hela. Am schönen Strand der Ostsee stehen zu können, den Wellen zuzusehen und nach Muscheln oder kleinen Stücken von Bernstein Ausschau zu halten - einfach wunderbar.

Auch der Tag zur freien Verfügung in Danzig kam gut an. Museen konnten besucht werden, die Stadt auf eigene Faust erkundet werden und der ein oder andere besuchte die Stätte seiner Kindheit bzw. seiner Eltern/Großeltern. Die Zeit verging wie im Fluge und so traten wir unsere Heimreise an und fuhren über Posen wieder zurück nach Ravensburg.

Die Danziger treffen sich am Sonntag, 10. Dezember, von 13-16 Uhr im Magdalenensaal in Weißenau zu ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier. Gäste sind herzlich Willkommen.