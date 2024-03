Wintersporttag an der Schule am Schlosspark Aulendorf

Nachdem der diesjährige Wintersporttag wetterbedingt verlegt werden musste, bekamen nun die Klasen 5-8 die Chance, sich am letzten Schultag vor den Osterferien (winter-)sportlich zu betätigen. Angeboten wurden hierfür drei völlig unterschiedliche Möglichkeiten, die bei den Schülerinnen und Schülern keinen Wunsch offenließen: Die Schülerinnen und Schüler konnten sich zwischen Eislaufen in der Oberschwabenhalle Ravensburg, einem Badetag in der Schwabentherme Aulendorf oder eine spannende Geocaching-Tour in und um Aulendorf entscheiden.

Nachdem alle Schülerinnen und Schüler gesund und glücklich wieder an der Schule eintrafen, konnten sie (und auch die Lehrerinnen und Lehrer) in die wohlverdienten Osterferien entlassen werden.

Vielen Dank an alle beteiligten Organisationen und vor allem an Lehrerin Hanna Bühler für den großen Organisationsaufwand. Hoffentlich wird das Wetter im nächsten Jahr besser.